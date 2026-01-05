Zwei Kinder (1, 5) und Mutter bei Unfall verletzt

Vier Verletzte

Der am Steuer sitzende 38-jährige Vater führte sofort eine Vollbremsung durch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Seine mitfahrende Gattin (36) sowie die beiden Kleinkinder (1, 5) wurden verletzt, auch die 65-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Alle vier wurden nach der Erstversorgung ins Spital nach Linz gebracht.