Zwei Kinder (1, 5) und Mutter bei Unfall verletzt

Trotz Vollbremsung konnte ein 38-jähriger Vater am Sonntagabend einen Zusammenstoß bei Pregarten (OÖ) nicht mehr verhindern. Eine 63-Jährige aus Hagenberg hatte das Auto der Familie aus Katsdorf beim Abbiegen übersehen, vier Personen wurden verletzt.
Am Sonntag gegen 19 Uhr war eine 63-Jährige aus Hagenberg mit ihrem Auto auf der B 124 bei Pregarten unterwegs. Auf einer Kreuzung wollte sie nach links abbiegen, übersah laut Polizei aber den entgegenkommenden Pkw einer Familie aus Katsdorf.
Vier Verletzte
Der am Steuer sitzende 38-jährige Vater führte sofort eine Vollbremsung durch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Seine mitfahrende Gattin (36) sowie die beiden Kleinkinder (1, 5) wurden verletzt, auch die 65-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Alle vier wurden nach der Erstversorgung ins Spital nach Linz gebracht.
