So geht es obdachlosen Menschen mit der Kältewelle

„Tee und Schlafsäcke besonders gefragt“

„Besonders begehrt sind im Winter heißer Tee und warme Schlafsäcke“, weiß Kreische. Er schätzt, dass in der Landeshauptstadt täglich rund 70 bis 130 Menschen auf der Straße leben „und wie ein Stück Vieh von der Stadt vor sich hergetrieben werden“. Denn immer wieder würden Schlafplätze wegfallen. So wurden zuletzt auf den Bänken des sanierten Busterminals Barrieren montiert, damit sich niemand hinlegen kann. Doch wo kommen die Obdachlosen dann unter?