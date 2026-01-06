Gartenhütte in Flammen: Frau springt aus Fenster

Der Brand einer Gartenhütte in Neuzeug (OÖ) forderte in der Nacht auf Dienstag die Einsatzkräfte. Eine 65-jährige Frau hatte sich noch selbst mit einem Sprung aus dem Fenster retten, und die Feuerwehr verständigen können. Mit Verbrennungen zweiten Grades wurde sie schließlich nach Wien ins Spital geflogen.
Gegen 0.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand einer Gartenhütte in Neuzeug alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache stand die Hütte beim Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand. 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Wie sich herausstellte, hatte die Frau die Hütte, in der auch ein Wohnmobil untergestellt war, als Schlafstelle benutzt. Durch das Knistern der Flammen wurde sie aus dem Schlaf gerissen.
Aus Fenster gesprungen
Die 65-jährige Bewohnerin hatte sich durch einen Sprung aus dem Fenster in das Freie gerettet und den Notruf verständigt. Sie erlitt Verbrennungen zweiten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das AKH nach Wien geflogen. Um 2.00 Uhr wurde durch die Feuerwehr „Brand aus“ gegeben.
