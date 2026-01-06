Gartenhütte in Flammen: Frau springt aus Fenster

Gegen 0.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand einer Gartenhütte in Neuzeug alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache stand die Hütte beim Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand. 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Wie sich herausstellte, hatte die Frau die Hütte, in der auch ein Wohnmobil untergestellt war, als Schlafstelle benutzt. Durch das Knistern der Flammen wurde sie aus dem Schlaf gerissen.