Wertvolle Packerln richtig mit der Post versenden

Inhalte mit hohem Wert

Auf Nachfrage der Ombudsfrau bei der Post erklärte man uns erneut: Die Paketmarke – eine Möglichkeit, online ein Paketlabel zu erstellen und zu drucken, um damit ein Paket zu frankieren und direkt aufzugeben – schließt explizit bestimmte Inhalte aus. Darunter auch solche, die einen Wert von 510 Euro übersteigen. „Wir weisen darauf nicht nur in unseren AGB hin, sondern auch sehr deutlich beim Erstellen der Paketmarke. Herr S. beziffert den Wert seines Inhalts mit 1000 bis 1470 Euro. Inhalte mit so hohem Wert dürfen ausschließlich als Sendung mit Wertangabe verschickt werden. Dann erhält die Sendung einen eigenen Transportprozess, wird streng überwacht und die Post haftet auch entsprechend dafür“, so die Post.