Kratzer an Schulcomputer – Garantieverweigerung

Nach wochenlangem Warten kam die überraschende Antwort, dass keine Reparatur, nur ein Austausch möglich sei. Die Begründung lautete: äußere Beschädigung. Eine kleine Abnützung an der Ecke, die als Eigenverschulden eingestuft wurde. Dazu wurde die Bezahlung einer Aufwandspauschale von 54 Euro zu fordern, um dann den Computer unrepariert zurückzuschicken. Begutachtet worden sei aber nur das Gehäuse.