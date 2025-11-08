Wirtschaftskammer ist „ein aufgeblasener Apparat“

Vielen ist die WK ein Dorn im Auge

Denn es gibt genug Vereinigungen, denen der „Selbstbedienungsladen“ Wirtschaftskammer ein Dorn im Auge ist. Sei es die Industriellenvereinigung oder die Adler Runde – interessanterweise sind deren Präsidenten (bei der IV Tirol ist es Präsident Max Kloger, bei der Adler Runde ist der Vorsitzende Christian Karl Handl) bislang ruhig geblieben. Ganz anders der Präsident der Tiroler Tourismusvereinigung (TTV), Josef Falkner. Für ihn ist die Wirtschaftskammer ein „aufgeblasener Apparat“, der meist mit sich selbst beschäftigt sei, während die Unternehmer mit steigenden Energie- sowie Lohnkosten und immer mehr Bürokratie zu kämpfen hätten und zusehen müssten, wie sie einigermaßen durch die Krisen und über die Runden kommen.