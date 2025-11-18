„Bewerbs nicht würdig“: Diskussion um Davis Cup

„Habe leider nie den wirklichen Davis Cup gespielt“

Sinner und Carlos Alcaraz und auch Alexander Zverev hadern nicht nur über den zu dichten Terminkalender, sondern fordern auch eine Modusänderung im traditionsreichen Mannschaftsbewerb. Das Finalturnier wurde 2019 vom internationalen Tennisverband eingeführt, und seither wurde aus dem Gruppensystem dann das Final 8 entwickelt. „Ich habe leider nie den wirklichen Davis Cup gespielt. Wo du in Argentinien oder Brasilien spielst, mit dem ganzen Stadion für das Heimteam“, sagte Sinner jüngst bei den ATP Finals. „Es könnte passieren, dass Australien nächstes Jahr gegen die USA spielt und zwar in Bologna. Da hat man nicht dieses Davis-Cup-Gefühl.“ Für Sinner wäre es ein guter Vorschlag, den Bewerb auf zwei Jahre aufzuteilen. „Dann hätte man das Semifinale zu Beginn des Jahres und das Endspiel am Jahresende.“