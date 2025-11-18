ÖSV-Alpinchef Mitter auf Skigebietssuche in USA

Blick auf 2034

Deswegen setzt der Skiverband auf seinen seit Jänner 2025 vertieften US-Deal, der zum Beispiel gegenseitig exklusive Pistenzugänge im Training garantiert. „Damit wir bereits mit Blick bis zu den Olympischen Spielen 2034 in Ruhe trainieren können“, sagte Scherer. Die Gegenseite der Vereinbarung: Vor dem Saisonstart hatten die US-Frauen gemeinsam mit den Österreicherinnen in Sölden trainiert. Beim Sieg von Julia Scheib spielten auch die Amerikanerinnen den neuen „Heimvorteil“ prompt mit fünf Fahrerinnen unter den Top 13 aus.