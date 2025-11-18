„Die größte Drucksituation der letzten 35 Jahre“

Der zertifizierte Life Trust-Coach Palme betont aber: „Die aktuelle Nationalmannschaft ist unglaublich gefestigt. Und sie hat mit Teamchef Ralf Rangnick einen Oberleader, der das volle Vertrauen von allen Spielern genießt. Er ist unglaublich erfahren, wird die Mannschaft auch psychisch perfekt auf das Spiel vorbereiten. Ich glaube an ein 2:0 für Österreich und freue mich sehr auf dieses Spiel, finde so eine Schnittpartie sehr besonders. Hätten wir uns Samstagabend durch rumänische Hilfe qualifiziert, wäre es natürlich toll, aber ein Finale im Happel-Stadion ist Emotion pur – und eine anschließende WM-Party historisch.“