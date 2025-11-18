Vorteilswelt
Stars glauben an WM

„Bei diesem Finale jeden Atemzug genießen“

Fußball International
18.11.2025 06:30
Das Ernst-Happel-Stadion soll zur rot-weiß-roten Partyzone werden
Das Ernst-Happel-Stadion soll zur rot-weiß-roten Partyzone werden(Bild: GEPA)

Ein Spiel entscheidet alles – reine Nervensache! Niemand kann sich besser in die Situation der Teamspieler fühlen als heimische Top-Sportler. Die „Krone“ hörte sich um und traf auf viel Zuversicht.

0 Kommentare

Nichts ist in einer Sportlerkarriere wichtiger als Rückschläge“, sagt Ex-Schwimmstar Markus Rogan zum letzten Samstag, als das WM-Ticket schon ganz nahe schien. „Ein echter Sportler zeigt sich, wenn man am Boden liegt, vor Krämpfen nicht mehr aufstehen kann. Es gibt keine bessere Situation, keinen ehrlicheren Spiegel, in der man sich selbst als Athlet kennenlernen kann!“ Dem ÖFB-Team traut er genau das zu – „ich kann’s kaum erwarten, unsere Burschen hier bei mir in Los Angeles live bei der WM zu sehen. Es steigen ja auch Spiele im Olympia-Schwimmstadion von 2028, in dem sonst die NFL daheim ist – die Bosnien-Partie schaue ich mir online live an!“ Sein Tipp: „Wenn du jeden Atemzug so tief nehmen und so endlos genießen kannst als wäre es dein letzter, dann bist du genau der richtige Mann für diese Situation!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading
