Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

110:108 gegen Hornets

Vierter Sieg in Folge für Jakob Pöltl und Toronto

US-Sport
18.11.2025 06:27
Jakob Pöltl (l.) steuerte 13 Punkte bei.
Jakob Pöltl (l.) steuerte 13 Punkte bei.(Bild: AP/Nathan Denette)

Mit viel Mühe haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) den vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Jakob Pöltl und Kollegen gewannen vor eigenem Publikum gegen die Charlotte Hornets 110:108. Der 2,13 Meter große Center aus Wien steuerte bei seinem zehnten Auftritt im Spieljahr 13 Punkte, neun Rebounds und einen Assist bei. 31:41 Minuten waren seine bisher längste Einsatzzeit.

0 Kommentare

Die Raptors mussten bis zum Schluss kämpfen, um den Erfolg zu fixieren. Scottie Barnes verhinderte mit einem Block den möglichen Ausgleich der Hornets und damit eine Verlängerung. „Wir hatten Probleme mit Ballverlusten und am Rebound“, analysierte Pöltl. Als Scorer führte einmal mehr Brandon Ingram sein Team an. Er erzielte 27 Punkte.

Toronto aktuell Dritter im NBA-Osten
Am Mittwoch gastieren die im NBA-Osten aktuell drittplatzierten Kanadier (9:5 Siege) bei den Philadelphia 76ers, die ihnen erst am 8. November mit 130:120 die einzige Niederlage in den vergangenen neun Partien zugefügt haben. Die Franchise aus Pennsylvania gewann beim Comeback des neunfachen All-Stars Paul George nach monatelanger Verletzungspause ebenfalls 110:108 gegen die LA Clippers. Tyrese Maxey stach mit 39 Punkten heraus.

Keine Schwäche zeigten die Spitzenteams der Liga. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder feierte mit 126:109 bei den New Orleans Pelicans den sechsten Sieg hintereinander und gleichzeitig den 14. im 15. Saisonspiel. Chet Holmgren verbuchte 26 Zähler. Die Detroit Pistons, aktuelle Nummer eins der Eastern Conference, blieben beim 127:112 gegen die Indiana Pacers zum bereits zehnten Mal in Folge ungeschlagen und halten nun bei einer 12:2-Bilanz. Jalen Duren sorgte für 31 Zähler. Die Denver Nuggets unterlagen zu Hause den Chicago Bulls trotz eines „Triple-Double“ von Nikola Jokic (36 Punkte, 13 Assists, 18 Rebounds) mit 127:130.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
195.131 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
194.214 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
187.680 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
637 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr US-Sport
110:108 gegen Hornets
Vierter Sieg in Folge für Jakob Pöltl und Toronto
„Schämen Sie sich“
„Wie Prostituierte“: Wirbel um NFL-Hymne in Madrid
Basketball – NBA
Utah Jazz gewinnt Overtime-Krimi gegen die Bulls
NFL
Philadelphia gewinnt, Kansas bangt um Play-off
Eishockey – NHL
Siege für Österreicher-Klubs Wild und Red Wings

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf