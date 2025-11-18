Vierter Sieg in Folge für Jakob Pöltl und Toronto

Keine Schwäche zeigten die Spitzenteams der Liga. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder feierte mit 126:109 bei den New Orleans Pelicans den sechsten Sieg hintereinander und gleichzeitig den 14. im 15. Saisonspiel. Chet Holmgren verbuchte 26 Zähler. Die Detroit Pistons, aktuelle Nummer eins der Eastern Conference, blieben beim 127:112 gegen die Indiana Pacers zum bereits zehnten Mal in Folge ungeschlagen und halten nun bei einer 12:2-Bilanz. Jalen Duren sorgte für 31 Zähler. Die Denver Nuggets unterlagen zu Hause den Chicago Bulls trotz eines „Triple-Double“ von Nikola Jokic (36 Punkte, 13 Assists, 18 Rebounds) mit 127:130.