Auch dieses Jahr gab es wieder viele Verletzungen um den Jahreswechsel, in Verbindung mit Böllern. Für die einen gehört das „Knallen“ zur Tradition, für die anderen ist es nichts weiter als Lärm, Schmutz und eine Plage für Menschen und Tiere. Unsere Frage des Tages vom 7. Jänner lautet daher: Soll es in Österreich ein Böllerverbot geben?