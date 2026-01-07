Auch dieses Jahr gab es wieder viele Verletzungen um den Jahreswechsel, in Verbindung mit Böllern. Für die einen gehört das „Knallen“ zur Tradition, für die anderen ist es nichts weiter als Lärm, Schmutz und eine Plage für Menschen und Tiere. Unsere Frage des Tages vom 7. Jänner lautet daher: Soll es in Österreich ein Böllerverbot geben?
Was ist Ihre Meinung zu Böllern und anderen Knallkörpern? Gehören diese für Sie zur Neujahrstradition oder empfinden Sie das Gebaren eher als störend? Wie halten Sie es mit Feuerwerk zu Silvester? Welche Regelungen würden Sie sich in diesem Bereich wünschen?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!
