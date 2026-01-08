Das seit Jahren umstrittene Mercosur-Abkommen steht erneut vor der letzten Abstimmung. Geplant sind im Gegenzug weitere Zugeständnisse für die Landwirtschaft. Unsere Frage des Tages vom 8. Jänner lautet daher: Handelspakt Mercosur so gut wie fix: Macht Ihnen das Sorgen?
Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie den neuerlichen Versuch, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südamerika durchzuboxen? Ist das Abkommen für die europäische Exportwirtschaft unverzichtbar oder überwiegen die Bedenken über mögliche Umsatzrückgänge für die heimische Landwirtschaft?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!
