Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Mercosur so gut wie fix: Macht Ihnen das Sorgen?

Forum
08.01.2026 11:42
Katalanische Landwirte protestieren gegen die Unterzeichnung des Handelsabkommens.
Katalanische Landwirte protestieren gegen die Unterzeichnung des Handelsabkommens.(Bild: EPA/DAVID BORRAT)

Das seit Jahren umstrittene Mercosur-Abkommen steht erneut vor der letzten Abstimmung. Geplant sind im Gegenzug weitere Zugeständnisse für die Landwirtschaft. Unsere Frage des Tages vom 8. Jänner lautet daher: Handelspakt Mercosur so gut wie fix: Macht Ihnen das Sorgen?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie den neuerlichen Versuch, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südamerika durchzuboxen? Ist das Abkommen für die europäische Exportwirtschaft unverzichtbar oder überwiegen die Bedenken über mögliche Umsatzrückgänge für die heimische Landwirtschaft?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare! 

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
127.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
119.823 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.053 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Im Alter noch Eltern werden: Was halten Sie davon?
Diskutieren Sie mit!
Gute Vorsätze: Starten Sie gesünder ins neue Jahr?
Frage des Tages
Soll es in Österreich ein Böllerverbot geben?
Diskutieren Sie mit!
Six-seven & Co: Wird Deutsch zur Fremdsprache?
Diskutieren Sie mit!
Kanzler-Recycling: Wer rettet Österreich?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf