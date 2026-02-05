Musikant Daxi: „Ich würd’ nit viel anders machen!“

Zwischen heißem Jazz und zünftiger Volksmusik: Martin „Daxi“ Daxkobler musizierte zwischen Dänemark und Australien in aller Welt, ging erst in seinen Fünfzigern aufs Konservatorium, eroberte die Stadtrichterbühne und feiert nun seinen 80er.
Wer Daxi hört, denkt an Dixie, an den Jazz, den Martin „Daxi“ Daxkobler auch mit der Lend River Dixieland Band gespielt hat.
„Ich hab’ ja zuerst Kontrabass gespielt, und Vibraphon, erst später Posaune“, erzählt Martin Daxkobler. „Ich hab’ mein Geld spielend verdient“, lacht der Klagenfurter und weist damit auf seine Profimusikerkarriere hin.
„Ich bin aber kein Musiker gewesen, sondern Musikant; ein passabler Musikant. Mit einem Zigeunerleben: Heute Auftritt in Tegernsee, morgen in Hamburg, heute in Aachen, morgen in Berlin, heute in Kopenhagen, morgen geht es weiter nach Schweden... In ganz Europa hab’ ich gespielt. In Dänemark hab’ ich 1968 meine spätere Frau kennengelernt. 56 Jahre Ehe mit Sonja, zwei Kinder. Schön! Und ich habe eine verständnisvolle Frau, weil als Musikant musst du Stimmung machen, auch einmal ein bissl flirten von der Bühne herunter. Mit 40 Grad Fieber hab’ ich auch gespielt – wenn man ein Engagement hat, funktioniert man.“
Ich würd‘ nit viel anders machen im Leben. Vielleicht an ein paar kleinen Stellschrauben ein bissl drehen. Aber nit viel.
Martin „Daxi“ Daxkobler schaut auf 80 tolle Jahre zurück und freudig voraus in die Zukunft
„Jeder hat seinen Stil, aber jede Musik hat ihre Klasse“
Und nach der Hochzeit wurde Daxi sesshaft. „Ich hab’ mir einen bürgerlichen Beruf gesucht und bin zur Telekom. Dort war damals zwar Aufnahmestopp, aber man hat für die Postmusik einen Posaunisten gesucht...“, erinnert sich Daxkobler, der dann über Günther Antesberger die Volksmusik entdeckte. „Wir sind in Australien, China, Südafrika und in vielen weiteren Ländern der Welt aufgetreten. Mehr als 200 Titel haben wir aufgenommen. Ich finde, jede Musik hat ihre Klasse! Aber als man vom Musikantenstadl bei uns angefragt hat, haben wir abgelehnt.“
Späte Ausbildung: Vom Musikant Richtung Musiker
In seinen Fünfzigern besuchte Daxkobler das Konservatorium: Harmonielehre, Bigband... „Vorher war ich ja Autodidakt.“
Seit 1986 ist Daxi einer der ehrenwerten Stadtrichter zu Clagenfurth. „Da war ich anfangs aufgeregt! Ich habe in Brasilien damals mit Gretl Komposch vor 4000 Leuten Musik gemacht, ich hab’ eine gute Anspannung gehabt, aber keine Nervosität. Doch vor 1000 Leuten auf der Stadtrichterbühne ansagen, dass ein Auto falsch parkt – fünfmal verhaspelt beim Reden!“
Erst seit wenigen Jahren sammle ich Briefmarken. Manchmal bringen mir die Leute welche. Ich habe schon 150 Alben. Marken sind so schön!
Martin Daxkobler hat ein neues Hobby
Rasch gewöhnte sich Daxi an die neuen Aufgaben auf der Bühne und das Publikum jubelte. Vor fünf Jahren jedoch kam es zum doppelten Gehörsturz. „Musik kann ich nicht mehr machen, auch die Hunderten CDs kann ich nicht mehr hören. Aber alles hat seine Zeit. Ich sammle jetzt Briefmarken. Und ich würde in meinem Leben nit viel anders machen!“
Und am Wochenende stößt er mit den Stadtrichtern an – auf seinen 80er, den Daxi am Montag feiert. Alles Gute!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.