Musikant Daxi: „Ich würd’ nit viel anders machen!“

„Jeder hat seinen Stil, aber jede Musik hat ihre Klasse“

Und nach der Hochzeit wurde Daxi sesshaft. „Ich hab’ mir einen bürgerlichen Beruf gesucht und bin zur Telekom. Dort war damals zwar Aufnahmestopp, aber man hat für die Postmusik einen Posaunisten gesucht...“, erinnert sich Daxkobler, der dann über Günther Antesberger die Volksmusik entdeckte. „Wir sind in Australien, China, Südafrika und in vielen weiteren Ländern der Welt aufgetreten. Mehr als 200 Titel haben wir aufgenommen. Ich finde, jede Musik hat ihre Klasse! Aber als man vom Musikantenstadl bei uns angefragt hat, haben wir abgelehnt.“