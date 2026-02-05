Mann (45) geriet mit Hand in die Schneefräse

Viele Autos und Lkws blieben am Mittwochabend und Donnerstag, vor allem in Oberkärnten, auf den Straßen stecken. Trotz intensiver Räumungsarbeiten ging es auf den Straßen nur langsam weiter. Ein 45-Jähriger half in der Gemeinde Greifenburg mit, den Schnee zu räumen und war mit einem Hoflader unterwegs, bei dem eine Anbauschneefräse montiert war.