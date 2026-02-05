Mann (45) geriet mit Hand in die Schneefräse

Der starke Schneefall im Kärntner Bezirk Villach-Land und Spittal an der Drau sorgte am Donnerstag für enormes Verkehrschaos. Bei den Räumungsarbeiten verletzte sich ein 45-Jähriger in der Gemeinde Greifenburg.
Viele Autos und Lkws blieben am Mittwochabend und Donnerstag, vor allem in Oberkärnten, auf den Straßen stecken. Trotz intensiver Räumungsarbeiten ging es auf den Straßen nur langsam weiter. Ein 45-Jähriger half in der Gemeinde Greifenburg mit, den Schnee zu räumen und war mit einem Hoflader unterwegs, bei dem eine Anbauschneefräse montiert war.
Schwere Verletzungen
Plötzlich gegen Mittag geriet der 45-Jährige mit seiner Hand in die Schneefräse, so die Landespolizeidirektion. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Weiter Erhebungen laufen.
