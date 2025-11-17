Duo überstrahlte im Herbst die Konkurrenz

Bischofshofen (5.): Note 3

Die Pongauer stehen auf dem fünften Platz. Sechs Niederlagen aus 16 Spielen verhindern aber ein „Gut“. „Wir hatten das eine oder andere Spiel dabei, das wir nicht verlieren hätten dürfen. Das muss man der Mannschaft schon vorwerfen. Jeder in der Liga weiß, dass wir weiter oben stehen müssten. Davon sind wir alle überzeugt“, sagte BSK-Boss Patrick Reiter nach dem Herbstkehraus. Die Verpflichtung von Stürmer Vitali Borsuk erwies sich aber als Volltreffer. Zwölf Tore in seiner ersten Regionalliga-Saison sind ein starkes Ausrufezeichen des Ukrainers.