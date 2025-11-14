Klub bescherte Trainer in Tirol perfekten Abschied

Perfekter Abschluss für Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus. Der Übungsleiter verlässt bekanntlich nach dem Herbst den Westliga-Verein. In seinem letzten Spiel gab es auswärts in Reichenau einen 2:0-Erfolg.
Freitagabend feierte Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus sein Abschiedsspiel. Seine Spieler bescherten ihm im Westliga-Duell mit Reichenau drei Punkte, Moussa Dembele sorgte mit einem Doppelpack für einen 2:0-Auswärtssieg.
Die weiteren Salzburger sind Samstag im Einsatz. Der FC Pinzgau muss nach Dornbirn, Bischofshofen fährt ebenfalls ins Ländle, muss bei Hohenems ran. Über Heimspiele dürfen sich indes Kuchl (gegen Imst), St. Johann (empfängt FC Lustenau) und Seekirchen (gegen Kitzbühel) freuen.
Regionalliga West: Reichenau – Wals-Grünau 0:2 (0:1). – Torfolge: 0:1 (40.) und 0:2 (61.) Dembele. – SV Wals-Grünau (4-2-3-1): Rehrl; Ruf, Pertl, Hauk, F. Lindner; Lanthaler (46. Kulterer), Kadrija; Sturm, Zikic, Dembele (93. Auner); Hoffmann (79. Brennsteiner). – Reichenau, 75, Astl.
