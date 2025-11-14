Klub bescherte Trainer in Tirol perfekten Abschied

Die weiteren Salzburger sind Samstag im Einsatz. Der FC Pinzgau muss nach Dornbirn, Bischofshofen fährt ebenfalls ins Ländle, muss bei Hohenems ran. Über Heimspiele dürfen sich indes Kuchl (gegen Imst), St. Johann (empfängt FC Lustenau) und Seekirchen (gegen Kitzbühel) freuen.