Völlig „restfett“ mit dem Auto durch Gabionenzaun

Ein guter Rutsch war das mit Sicherheit nicht: Am Neujahrstag war ein 28-Jähriger aus Gschwandt (OÖ) noch so „restfett“, dass er 1,56 Promille intus hatte, als er sich am Vormittag hinters Lenkrad setzte. Prompt baute er einen Unfall, durchbrach mit seinem Auto eine Gabionenmauer.