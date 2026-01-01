Völlig „restfett“ mit dem Auto durch Gabionenzaun

Ein guter Rutsch war das mit Sicherheit nicht: Am Neujahrstag war ein 28-Jähriger aus Gschwandt (OÖ) noch so „restfett“, dass er 1,56 Promille intus hatte, als er sich am Vormittag hinters Lenkrad setzte. Prompt baute er einen Unfall, durchbrach mit seinem Auto eine Gabionenmauer.
Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden verursachte am 1.Jänner 2025 gegen 9.45 Uhr einen Verkehrsunfall. Der Mann war im Ortsgebiet von Gschwandt auf der Steiger Straße Richtung Baumgarten unterwegs. Trotz gerader Straßenführung verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und krachte gegen eine Gartenmauer.
3,12 Promille
Er durchbrach die Gabionenmauer und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Gmunden eingeliefert. Ein Alkotest ergab 1,56 Promille. Er wird angezeigt.
