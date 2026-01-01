Vorteilswelt
Silvesterparty

„Happy New Linz“: am Hauptplatz ging die Post ab

Oberösterreich
01.01.2026 17:21
Pascal Kitzmüller von 2tagesbart.at anlässlich der große Silvesterparty am Hauptplatz. Linz ...
Pascal Kitzmüller von 2tagesbart.at anlässlich der große Silvesterparty am Hauptplatz. Linz wurde zum Party-Zentrum der Silvesternacht.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Endlich gab es in der oö. Landeshauptstadt wieder eine große Silvesterparty für alle. Auch Bürgermeister Dietmar Prammer tanzte mit Partnerin am Hauptplatz im Schnee.

Sechs Jahre lang war in Linz zu Silvester „tote Hose“ – allerdings nicht, weil die gleichnamige deutsche Kult-Punk-Band so oft bei uns auftrat. Doch diesmal war alles anders: „Happy New Linz“ brachte den Hauptplatz zum Beben. Organisiert wurde die Party von den beiden Agenturen FEEL Events und KOOP Live Marketing mit Unterstützung der Stadträte Thomas Gegenhuber und Doris Lang-Mayerhofer.

Sabrina und Nina feierten bei der großen Silvesterparty mit
Sabrina und Nina feierten bei der großen Silvesterparty mit(Bild: Kerschbaummayr Werner)

„Ich hatte durchgehend Gänsehaut“
Besonders emotional war es für Veranstalter und Entertainer Pascal Kitzmüller: „Am eigenen Event auf der Bühne zu stehen, für das wir mehr als ein Jahr lang hart gearbeitet und organisiert haben, ist einfach das Schönste. Ich hatte durchgehend Gänsehaut. Und das nicht nur wegen der Temperaturen.“ Er feierte den Jahreswechsel mit seiner schwangeren Frau Denise.

Hanna aus Oberbayern, Barbara und Markus aus Wels sowie Jenny aus Oberbayern.
Hanna aus Oberbayern, Barbara und Markus aus Wels sowie Jenny aus Oberbayern.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

„Ein besonderer Moment“
Zufrieden zeigte sich auch Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ): „Die Silvesterfeier war ein besonderer Moment – getragen von fröhlichen Menschen, herzlicher Stimmung, viel Zuversicht und einem starken Gefühl des Miteinanders. Ich wünsche allen Linzerinnen und Linzern ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.“ Der Stadtchef tanzte, umgeben von vielen glücklichen Besuchern, bei romantischem Schneefall mit seiner Partnerin ins neue Jahr. 

Zwei „komplette Landeier“ fuhren extra nach Linz
Begeistert waren auch Florian und Antonia, laut eigenem Befund „zwei komplette Landeier“ aus der 893 Einwohnergemeinde Wendling, die extra für die Silvesterparty „in der Stadt“ angereist waren. Mitveranstalter Dieter Recknagel zieht eine positive Bilanz: „Die Zeichen stehen gut, dass wir auch nächstes Jahr wieder gemeinsam am Hauptplatz tanzen.“

