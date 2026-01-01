„Happy New Linz“: am Hauptplatz ging die Post ab

„Ein besonderer Moment“

Zufrieden zeigte sich auch Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ): „Die Silvesterfeier war ein besonderer Moment – getragen von fröhlichen Menschen, herzlicher Stimmung, viel Zuversicht und einem starken Gefühl des Miteinanders. Ich wünsche allen Linzerinnen und Linzern ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.“ Der Stadtchef tanzte, umgeben von vielen glücklichen Besuchern, bei romantischem Schneefall mit seiner Partnerin ins neue Jahr.



Zwei „komplette Landeier“ fuhren extra nach Linz

Begeistert waren auch Florian und Antonia, laut eigenem Befund „zwei komplette Landeier“ aus der 893 Einwohnergemeinde Wendling, die extra für die Silvesterparty „in der Stadt“ angereist waren. Mitveranstalter Dieter Recknagel zieht eine positive Bilanz: „Die Zeichen stehen gut, dass wir auch nächstes Jahr wieder gemeinsam am Hauptplatz tanzen.“