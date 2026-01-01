Alle 5 Tage ein Toter auf Oberösterreichs Straßen

Corona-Jahr war bisher das „beste“

Damit ist die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich im Vorjahr leicht gestiegen – um eine Person mehr kam ums Leben. Seit dem Jahr 2023 ist diese Zahl nahezu konstant. Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten gab es in Oberösterreich im von der Pandemie geprägten Jahr 2020 mit 67. „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Verkehrsunfälle reißen Menschen aus ihrem Leben, verursachen bei Angehörigen unermessliches Leid. Umso wichtiger ist es, mehr unfallvermeidende Maßnahmen umzusetzen“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.