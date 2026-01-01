Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traurige Bilanz:

Alle 5 Tage ein Toter auf Oberösterreichs Straßen

Oberösterreich
01.01.2026 18:00
Das Unfallkommando der Polizei ist täglich unterwegs, die Zahl der Todesopfer in Oberösterreich ...
Das Unfallkommando der Polizei ist täglich unterwegs, die Zahl der Todesopfer in Oberösterreich ist seit drei Jahren etwa gleich(Bild: Andi Schiel)

Hinter jeder Zahl verbirgt sich ein Schicksal, eine Familie, Freunde und Bekannte, die trauern und denen nicht selten die Zukunftsperspektive genommen wird. Das alles zählt die Statistik nicht auf, die zum Jahreswechsel wieder aufzeigt, wieviele Menschen auf Oberösterreichs Straßen ihr Leben ließen. Jeden fünften Tag gab es ein Opfer.

0 Kommentare

Im Vorjahr kamen in Oberösterreich 73 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, um eine Person mehr als im Jahr 2024, hat die Mobilitätsorganisation VCÖ errechnet. Die meisten Todesopfer waren Pkw-Insassen, gefolgt von Motorradfahrern. Auffallend: 40 Prozent der Verkehrstoten waren Seniorinnen und Senioren. 

Corona-Jahr war bisher das „beste“
Damit ist die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich im Vorjahr leicht gestiegen – um eine Person mehr kam ums Leben. Seit dem Jahr 2023 ist diese Zahl nahezu konstant. Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten gab es in Oberösterreich im von der Pandemie geprägten Jahr 2020 mit 67. „Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Verkehrsunfälle reißen Menschen aus ihrem Leben, verursachen bei Angehörigen unermessliches Leid. Umso wichtiger ist es, mehr unfallvermeidende Maßnahmen umzusetzen“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.

Ältere Radler besonders gefährdet
Neben Auto- und Motorradfahrern zählten Radler und Fußgeher zu den meisten Opfern, jeweils acht Tote sind hier zu beklagen, dazu verloren sieben E-Biker ihr Leben. Zehn der 15 mit Fahrrad oder E-Bike tödlich Verunglückten waren Seniorinnen und Senioren. 

Lesen Sie auch:
Auf diesem Roller verunglückten Lena und Rosa vor fast zwei Monaten.
Krone Plus Logo
Unfall vor acht Wochen
Bangen und Hoffen ohne Ende um 14-jährige Lena
04.10.2025
Frontal-Crash
So verlief der Horror-Unfall mit zwei Toten auf B1
12.08.2025
13 Stunden nach Unfall
Straßenarbeiter fanden toten Lenker (45) im Wald
10.09.2025

Mehr Senioren werden unterwegs sein
„In den kommenden Jahren wird die Anzahl älterer Menschen stark steigen. Unser Verkehrssystem muss mehr Rücksicht auf ältere Menschen nehmen, verstärkte Maßnahmen für eine seniorengerechte Verkehrsplanung sind wichtig“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Er fordert im Ortsgebiet mehr Verkehrsberuhigung, mehr Tempo 30 statt 50 sowie übersichtliche Straßenübergänge.

Die häufigsten Ursachen tödlicher Verkehrsunfälle waren in Oberösterreich Vorrangverletzungen, die in engem Zusammenhang mit mangelnder Aufmerksamkeit stehen, sowie Ablenkung und Unachtsamkeit.

Nur in zwei Bundesländern weniger Opfer
Österreichweit gab es 397 Todesopfer (2024: 351), die meisten gab es dabei mit 108 in Niederösterreich (2024: 84), gefolgt von Oberösterreich mit 73 (72) und der Steiermark mit 65 (63). Anstiege gab es auch in Tirol mit 44 (32), Kärnten mit 35 (30), dem Burgenland mit 19 (15) und Vorarlberg mit 14 (7) tödlichen Unfällen. Rückgängig waren die Zahlen hingegen in Salzburg mit 24 (28) und in Wien 15 (20).

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
186.143 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
180.244 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
156.752 mal gelesen
Großbrand in Traun: Das Dach einer ganzen Wohnanlage stand in Flammen.
Mehr Oberösterreich
Neujahrsauftakt
OÖ Philharmonie: Polka, Walzer und viel Zuversicht
Krone Plus Logo
Highlight für PS-Fans
Rinderbauer schuf für Jännerrallye eigene Straße
Traurige Bilanz:
Alle 5 Tage ein Toter auf Oberösterreichs Straßen
Bewohner nach Brand
„Bin einfach nur raus und hab‘ nichts mitgenommen“
Silvesterparty
„Happy New Linz“: am Hauptplatz ging die Post ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf