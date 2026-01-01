Schneestangen ausgerissen: „Das ist gefährlich“

Vorfall angezeigt

Die Gemeinde will den Vorfall nicht hinnehmen, hat Anzeige bei der Polizei erstattet – auch weil es seit Corona immer wieder zu Vandalenakten kommen würde. Erst im Sommer hatten Unbekannte beim dortigen Badesee das Trampolin zerstört und hohen Sachschaden verursacht. Deshalb wird mittlerweile rigoros angezeigt. Dazu Froschauer: „Wenn ich das ständig nur hinnehme, passiert nie etwas.“