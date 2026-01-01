Polizeiauto wurde in Frontalunfall verwickelt

Geschwister auch verletzt

Doch ausgerechnet genau zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 52-jähriger Einheimischer mit seinem Kombi in die Gegenrichtung. Bei ihm im Auto saßen sein 26-jähriger Sohn und seine beiden Töchter, 17 und 23 Jahre alt. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Polizeiauto. Dabei wurden der Lenker des Polizeiautos, der 52-Jährige, die 17-Jährige und die 23-Jährige unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Gmunden eingeliefert.