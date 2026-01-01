Neujahrsbaby Malia Ella legte Punktlandung hin

Das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2026 heißt Malia Ella und kam um exakt 00:00 Uhr im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl zur Welt. Malia Ella war bei der Geburt 3380 Gramm schwer und 51 cm groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern.
Die Uhrzeit wurde dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, welches die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 00:00 Uhr an. Damit dürfte das oberösterreichische Neujahrsbaby auch bundesweit diese Ehre erlangen, denn „pünktlicher“ geht es kaum.
Landeshauptmann schon am Weg
„Ein neues Leben ist immer ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs. Und zu Beginn des Jahres ist dieses Zeichen noch wichtiger als sonst. Unserem Neujahrsbaby und allen neu geborenen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern wünsche ich viel Glück und Zufriedenheit und alles erdenklich Gute für den bevorstehenden Lebensweg“, freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer, der noch am Neujahrstag Eltern und Malia Ella besuchen wird, gemeinsam mit den glücklichen Eltern. Gleich nach dem Aperschnalzen in Linz macht er sich auf den Weg nach Bad Ischl. Ein Bild der kleinen Malia Ella wird übrigens noch heute erscheinen – sobald es da ist, wird sie auf kron.at zu sehen sein.
