Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genau Mitternacht

Neujahrsbaby Malia Ella legte Punktlandung hin

Oberösterreich
01.01.2026 11:03
Noch gibt´s kein Bild vom Neujahrsbaby, aber bald
Noch gibt´s kein Bild vom Neujahrsbaby, aber bald(Bild: stock.adobe.com)

Das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2026 heißt Malia Ella und  kam um exakt 00:00 Uhr im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl zur Welt. Malia Ella war bei der Geburt 3380 Gramm schwer und 51 cm groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern.

0 Kommentare

Die Uhrzeit wurde dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, welches die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 00:00 Uhr an. Damit dürfte das oberösterreichische Neujahrsbaby auch bundesweit diese Ehre erlangen, denn „pünktlicher“ geht es kaum.

Landeshauptmann schon am Weg
„Ein neues Leben ist immer ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs. Und zu Beginn des Jahres ist dieses Zeichen noch wichtiger als sonst. Unserem Neujahrsbaby und allen neu geborenen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern wünsche ich viel Glück und Zufriedenheit und alles erdenklich Gute für den bevorstehenden Lebensweg“, freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer, der noch am Neujahrstag Eltern und Malia Ella besuchen wird, gemeinsam mit den glücklichen Eltern. Gleich nach dem Aperschnalzen in Linz macht er sich auf den Weg nach Bad Ischl. Ein Bild der kleinen Malia Ella wird übrigens noch heute erscheinen – sobald es da ist, wird sie auf kron.at zu sehen sein.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
367.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
178.703 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
144.730 mal gelesen
Archivbild
Mehr Oberösterreich
Genau Mitternacht
Neujahrsbaby Malia Ella legte Punktlandung hin
Silvesternacht-Bilanz:
49 Feuer, zwei Cobra-Einsätze und sechs Verletzte
Vandalen am Werk
Schneestangen ausgerissen: „Das ist gefährlich“
Wirbel im Mühlviertel
Nach Loch im Teich: „Eisbader, geht woanders hin!“
Feuerwerk in Verdacht:
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf