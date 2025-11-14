Kammer-Krach! „Buchmüller kann zurücktreten“

Nach dem Rücktritt von Harald Mahrer aus der österreichischen Wirtschaftskammer fordern Unternehmer jetzt in Salzburg Konsequenzen. Der dortige Präsident steht in der Kritik. Er solle ebenfalls die Segel streichen heißt es. Sogar Austritte aus der ÖVP stehen im Raum...
Harald Mahrer ist raus aus der Wirtschaftskammer, der hinterbliebene Schaden ist aber riesig. Der Tenor bei vielen Unternehmern ist: Mahrer alleine reicht nicht! „Buchmüller kann gleich selber zurücktreten. Das ist ein unhaltbarer Zustand und die Wirtschaftskammer ist ein Selbstbedienungsladen, der sich so in meiner Welt nicht widerspiegelt“, kocht Josef Rehrl vor Wut. Der Miele-Center Chef und selbst Wirtschaftskammerfunktionär legt Präsident Peter Buchmüller den Rücktritt nahe.
