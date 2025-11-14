OÖ-Kammerchefin: „Es darf keine Denkverbote geben“

In Kritik geraten sind auch die erhöhten Gagen für Spitzenfunktionäre der Landeskammern. In OÖ sind es plus 41 Prozent. Bleibt es dabei?

Mit dem neuen System der Funktionsentschädigungen wurde – von allen politischen Fraktionen gemeinsam – eine bundesweit einheitliche, transparente Regelung geschaffen. Für Oberösterreich haben wir mit Rücksicht auf die aktuell schwierige Situation festgelegt, dass wir 30 Prozent unter den Grenzwerten bleiben. Die Entschädigungen brauchen den Vergleich mit anderen Funktionen, die ähnliche Aufgaben und Verantwortung mit sich bringen, nicht scheuen.