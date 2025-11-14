Großeinsatz in Wien: Gebäude stürzt plötzlich ein

Zahlreiche Rettungsteams im Einsatz

Aufgrund der unklaren Lage wurden zusätzlich die Höhenretter, das Drohnenteam und zwei Sonderdienste des Wiener Landesfeuerwehrverbandes, die Feuerwehr-Rettungshundestaffel sowie die Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes alarmiert. Zwischenzeitlich konnte die Polizei Vertreter der zuständigen Baufirma erreichen, die zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht mehr vor Ort waren.