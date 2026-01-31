Kleidung als Ausdruck des politischen Widerstands

Mode ist nie einfach Kleidung. Und sie ist auch wesentlich mehr als nur individuelles Ausdrucksmittel. Mode spiegelt immer auch gesellschaftliche Verhältnisse und kann zum Ausdruck des Widerstands werden. Kurzum: Mode ist immer auch politisch – ob das ihren Trägern bewusst ist oder nicht. Aus diesem Gedanken heraus schafft die französisch-iranische Künstlerin Chalisée Naamani ihre textilen Skulpturen.