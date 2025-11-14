Neue WKO-Präsidentin? Hummer erteilt Absage

Nach dem Rücktritt von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sind die Spekulationen rund um seine Nachfolge in vollem Gange. Eine immer wieder genannte Kandidatin erteilt jetzt eine Absage: Doris Hummer, Präsidentin der WKOÖ, will nicht nach Wien wechseln.
Die Position der WKO-Präsidentin käme für sie weder unternehmerisch noch familiär in Frage, lässt Hummer gegenüber dem „ORF OÖ“ wissen. Die Tirolerin Martha Schultz, bisher eine der Vizepräsidentinnen, sei die richtige, um Vertrauen zurückzugewinnen, so Hummer.
Ex-Landesrätin will in OÖ bleiben
Hummer – seit 2017 Präsidentin der Kammer in Oberösterreich – war in den vergangenen Tagen immer wieder als mögliche Nachfolgerin von Mahrer ins Spiel gebracht worden. Vor ihrer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer war die 52-Jährige für die ÖVP Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Frauen und Jugend. Nun nahm sie sich selbst aus den Nachfolgespekulationen für den Chefsessel der WKO in Wien.
Rücktritt war „überfällig“
Den Abgang von Mahrer kommentieren Oberösterreichs Wirtschaftstreibende, wie berichtet, mit klaren Worten: Der Rücktritt sei „überfällig“ und „unvermeidlich“ gewesen, heißt es beim „Krone“-Rundruf. Viele Spitzenfunktionäre der Kammer in OÖ fordern nun einen „Neustart“.
