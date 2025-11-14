Neue WKO-Präsidentin? Hummer erteilt Absage

Ex-Landesrätin will in OÖ bleiben

Hummer – seit 2017 Präsidentin der Kammer in Oberösterreich – war in den vergangenen Tagen immer wieder als mögliche Nachfolgerin von Mahrer ins Spiel gebracht worden. Vor ihrer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer war die 52-Jährige für die ÖVP Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Frauen und Jugend. Nun nahm sie sich selbst aus den Nachfolgespekulationen für den Chefsessel der WKO in Wien.