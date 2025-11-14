Vorteilswelt
OÖ-Chefin will nicht

Neue WKO-Präsidentin? Hummer erteilt Absage

Oberösterreich
14.11.2025 10:07
Doris Hummer ist Präsidentin der Wirtschaftskammer in OÖ.
Doris Hummer ist Präsidentin der Wirtschaftskammer in OÖ.(Bild: cityfoto.at)

Nach dem Rücktritt von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sind die Spekulationen rund um seine Nachfolge in vollem Gange. Eine immer wieder genannte Kandidatin erteilt jetzt eine Absage: Doris Hummer, Präsidentin der WKOÖ, will nicht nach Wien wechseln.

Die Position der WKO-Präsidentin käme für sie weder unternehmerisch noch familiär in Frage, lässt Hummer gegenüber dem „ORF OÖ“ wissen. Die Tirolerin Martha Schultz, bisher eine der Vizepräsidentinnen, sei die richtige, um Vertrauen zurückzugewinnen, so Hummer.

Ex-Landesrätin will in OÖ bleiben
Hummer – seit 2017 Präsidentin der Kammer in Oberösterreich – war in den vergangenen Tagen immer wieder als mögliche Nachfolgerin von Mahrer ins Spiel gebracht worden. Vor ihrer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer war die 52-Jährige für die ÖVP Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Frauen und Jugend. Nun nahm sie sich selbst aus den Nachfolgespekulationen für den Chefsessel der WKO in Wien.

Lesen Sie auch:
In der Kammer geht es drunter und drüber, der Machtkampf hat längst begonnen.
Wie es nun weitergeht
Der Machtkampf um Harald Mahrers Nachfolge
13.11.2025
Beklagt „Populismus“
Druck zu groß: WKO-Boss Harald Mahrer tritt zurück
13.11.2025
So reagiert Wirtschaft
„Mahrer-Rücktritt ist einzig vernünftige Lösung“
13.11.2025

Rücktritt war „überfällig“
Den Abgang von Mahrer kommentieren Oberösterreichs Wirtschaftstreibende, wie berichtet, mit klaren Worten: Der Rücktritt sei „überfällig“ und „unvermeidlich“ gewesen, heißt es beim „Krone“-Rundruf. Viele Spitzenfunktionäre der Kammer in OÖ fordern nun einen „Neustart“.

Oberösterreich

