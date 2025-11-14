Neuer Satellit misst Gefahr für 900 Mio. Menschen

Europa steuert 400 Millionen Euro bei

Besonders betroffen sind Staaten und Regionen, die kaum über dem Meeresspiegel liegen. Auf den laufenden Weltklimakonferenzen – derzeit die COP30 in Belém (Brasilien) – erinnern sie regelmäßig an ihre existenzielle Bedrohung. Doch während die politische Aufmerksamkeit nach wie vor begrenzt ist, leben weltweit rund 900 Millionen Menschen in tief liegenden Gebieten. Umso wichtiger sei es, die weltweit genaueste Messreihe lückenlos fortzuführen, betonte Phil Evans, Generaldirektor von EUMETSAT, die nach dem Start den Betrieb übernimmt.