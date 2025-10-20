Meeresspiegel steigt wie seit Jahrtausenden nicht

Gleich doppelte Ursache

Die Hauptursachen sind laut den Forschern zweifach: Zum einen dehnt sich Meerwasser aus, wenn es wärmer wird. Zum anderen gelangt durch das Abschmelzen von Gebirgsgletschern sowie der Eisschilde in Grönland und der Antarktis zusätzliches Wasser in die Ozeane. „Die Gletscher reagieren schneller, weil sie kleiner sind als die Eisschilde, die oft die Größe von Kontinenten haben“, erklärte Studienleiter Lin. Besonders in Grönland zeige sich eine deutliche Beschleunigung.