Das ist für Leben auf einem Planeten nötig

Der Bereich der mittleren Sauerstoffverhältnisse, in dem sowohl Phosphor als auch Stickstoff in ausreichender Menge im Mantel verbleiben, ist eng. Bisher hat sich die Forschung vor allem darauf konzentriert, ob ein Planet über Wasser verfügt. Das greife zu kurz, sagten Walton und ETH-Professorin Schönbächler. Die chemischen Grundvoraussetzungen für Leben können Astronominnen und Astronomen indirekt messen, wenn sie mit großen Teleskopen fremde Sonnensysteme beobachten. Jene, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung stark von unserem Sonnensystem unterscheiden, seien keine guten Orte, um nach Leben im Universum zu suchen, sagte Walton.