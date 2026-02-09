Vorteilswelt
„Erde war Glücksfall“

Das ist für Leben auf einem Planeten nötig

Wissen
09.02.2026 16:51
Nur auf wenigen Planeten kann Leben entstehen. Ein Forschungsteam hat sich jetzt näher ...
Nur auf wenigen Planeten kann Leben entstehen. Ein Forschungsteam hat sich jetzt näher angesehen, warum das so ist (Symbolbild).(Bild: AFP/Ho)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur wenige Planeten besitzen die Voraussetzungen für Leben. Warum das so ist und weshalb auf der Erde Leben entstehen kann, hat jetzt ein Forschungsteam der ETH Zürich in der Schweiz gezeigt. Demnach ist es zentral, dass chemische Elemente in ausreichenden Mengen vorhanden sind.

Auf keinen Fall dürfen Stickstoff und Phosphor fehlen. Phosphor sei für den Aufbau der DNA und RNA bedeutend, die genetische Informationen speichern und übertragen, sowie für den Energiehaushalt der Zellen, teilten die Forscherinnen und Forscher mit. Stickstoff sei wiederum ein unverzichtbarer Bestandteil von Proteinen, die für den Aufbau, die Struktur und die Funktion von Zellen essenziell sind.

Ob genügend Phosphor und Stickstoff vorhanden sind, zeigt sich laut der Studie bereits während der Bildung des Planetenkerns. „Entscheidend während der Kernbildung ist, dass es genau die richtige Menge an Sauerstoff gibt, damit Phosphor und Stickstoff auf der Planetenoberfläche bleiben“, sagte Erstautor Craig Walton. Auf der Erde sei das vor etwa 4,6 Milliarden Jahren der Fall gewesen. Das Team sprach von einem „chemischen Glücksfall im Universum“.

Der Bereich der mittleren Sauerstoffverhältnisse, in dem sowohl Phosphor als auch Stickstoff in ausreichender Menge im Mantel verbleiben, ist eng. Bisher hat sich die Forschung vor allem darauf konzentriert, ob ein Planet über Wasser verfügt. Das greife zu kurz, sagten Walton und ETH-Professorin Schönbächler. Die chemischen Grundvoraussetzungen für Leben können Astronominnen und Astronomen indirekt messen, wenn sie mit großen Teleskopen fremde Sonnensysteme beobachten. Jene, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung stark von unserem Sonnensystem unterscheiden, seien keine guten Orte, um nach Leben im Universum zu suchen, sagte Walton.

