Streunerhündin tötete Welpen einer „Konkurrentin“

Mutter der Welpen knurrte nur, verteidigte aber nicht

Es geschah am 20. Dezember 2024 am späten Nachmittag. Hündin „Anna“, die laut Erbgutuntersuchungen wahrscheinlich Figs Nichte ist, säugte zunächst ihre Jungen. „Zehn Minuten später steckte Fig ihren Kopf in den Bau, in dem sich Anna und ihre neugeborenen Welpen befanden“, heißt es in der Fachpublikation: „Anna knurrte, griff aber nicht ein, als Fig den ersten Welpen mitnahm. Sie tötete und fraß ihn vier Meter vor dem Bau.“ Eine Stunde und zehn Minuten später waren auch Annas anderen fünf Welpen von Fig liquidiert und teilweise verspeist worden.

Kalorienmangel als Motiv schließen die Forscherinnen und Forscher aus: „Auf Grundlage unserer Beobachtungen denken wir nicht, dass die Hündin am Nährwert der Welpen interessiert war“, so Vanderheyden: „Wir erfassten täglich Body Scores (Körperwerte, Anm.), die den körperlichen Zustand aller Weibchen abbilden. Fig hatte die höchsten Werte in der Gruppe. Sie hungerte also nicht. Wenn überhaupt, war sie übergewichtig.“