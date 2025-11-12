Google steht vor Bau von Riesen-Anlage in OÖ

Das Vorhaben hat eine lange Geschichte: Bereits 2008 kaufte Google ein Grundstück in Kronstorf, um darauf ein Rechenzentrum – dort werden auf Servern Unmengen von Daten gespeichert – zu errichten. Lange schien das Projekt auf Eis, heuer reichte der Konzern dann doch noch Unterlagen ein. „Grundsätzlich wurde von den Vorsachverständigen grünes Licht erteilt“, sagt der zuständige Bezirkshauptmann Manfred Hageneder vor den Verhandlungen. Ein paar Einwände seien jedoch vorgebracht worden.