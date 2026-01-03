Nach Pleite von Betreiber fließt der Sprit wieder

Weil Banken den Geldhahn aufdrehten, sind nun alle Tankstellen des insolventen Betreibers Stiglechner in Oberösterreich wieder geöffnet. Doch nicht überall läuft die Treibstoff-Versorgung rund: In Tirol und Salzburg sind Standorte noch geschlossen – und auch die Tankkarte funktioniert nur eingeschränkt.