Nach Pleite von Betreiber fließt der Sprit wieder
Tankstellen-Insolvenz
Weil Banken den Geldhahn aufdrehten, sind nun alle Tankstellen des insolventen Betreibers Stiglechner in Oberösterreich wieder geöffnet. Doch nicht überall läuft die Treibstoff-Versorgung rund: In Tirol und Salzburg sind Standorte noch geschlossen – und auch die Tankkarte funktioniert nur eingeschränkt.
Mit dem Geld fließt auch der Sprit wieder: Am 19. Dezember sicherten Banken der insolventen Stiglechner-Gruppe, wie berichtet, die Finanzierung für den Weiterbetrieb der bundesweit 71 Tankstellen des Linzer Familienunternehmens zu.
