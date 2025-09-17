Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nahversorger kommt

Google und Co. lösen Investitionen aus

Oberösterreich
17.09.2025 11:20
Das bestehende dm-Verteilerzentrum in Enns (im Bild) hat seine Kapazitätsgrenze erreicht, ...
Das bestehende dm-Verteilerzentrum in Enns (im Bild) hat seine Kapazitätsgrenze erreicht, deshalb baut die Drogeriekette im nahen Kronstorf ein weiteres.(Bild: dm/Aglassinger)

Der Internetriese Google will sich, wie berichtet, im oberösterreichischen Kronstorf ansiedeln. Zudem errichtet dort derzeit auch die Drogeriekette dm ein neues Verteilerzentrum. Bürgermeister Christian Kolarik spricht über die Folgen für die kleine Gemeinde.

0 Kommentare

Schon 2008 sicherte sich Internetriese Google ein 70 Hektar großes Grundstück in Kronstorf. Nachdem jahrelang nichts passierte und das US-Unternehmen sogar 20 Hektar wieder zurückgegeben hatte, wird es nun, wie berichtet, ernst: Baupläne, vermutlich für ein Rechenzentrum, sind eingereicht, die gewerberechtliche Prüfung ist im Finale.

Zweiter Nahversorger
Auf den 20 wieder abgegebenen Hektar errichtet die Drogeriekette DM ein neues Verteilerzentrum. Die Investitionen – dazu kommt noch, dass für den neuen 220-kV-Stromring für den Zentralraum das Umspannwerk Kronstorf quasi ausgebaut wird – haben auch unerwartete Folgen für die 3500-Einwohner-Gemeinde. „Wir bekommen mit 29. Oktober einen zweiten Nahversorger“, sagt Bürgermeister Christian Kolarik.

Die unübliche Entwicklung – anderswo sperren ländlichere Lebensmittelhändler eher zu – führt der Ortschef auch auf die Ansiedelungen zurück. „Mit Zukunftsinvestitionen wie von Google und DM kann man argumentieren, dass es nicht verkehrt ist, auch andere Investitionen in der Gemeinde zu tätigen.“

Lesen Sie auch:
Bereits 2008 sicherte sich Google ein Grundstück in der Gemeinde Kronstorf.
In OÖ-Gemeinde
Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor
16.09.2025
Bagger aufgefahren
Google-Rechenzentrum in Kronstorf nimmt Gestalt an
02.08.2025

DM verspricht 300 Jobs
Das DM-Verteilerzentrum soll bereits 2026 fertiggestellt werden. Laut eigenen Angaben der Drogeriekette sollen im ersten Betriebsjahr 300 Arbeitsplätze am Standort entstehen. Auch im nahegelegenen Enns betreibt DM ein Verteilerzentrum. Details zum geplanten Projekt von Google in Kronstorf sind hingegen noch völlig unklar.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Oberösterreich
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
IT wandert ins Ausland
Hofer „evaluiert“, wie viele Stellen wegfallen
Nach Beschwerden
In Molln darf nur noch im Winter gebohrt werden
Nahversorger kommt
Google und Co. lösen Investitionen aus
Bierkisten gestohlen
„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf