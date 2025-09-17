Google und Co. lösen Investitionen aus

Zweiter Nahversorger

Auf den 20 wieder abgegebenen Hektar errichtet die Drogeriekette DM ein neues Verteilerzentrum. Die Investitionen – dazu kommt noch, dass für den neuen 220-kV-Stromring für den Zentralraum das Umspannwerk Kronstorf quasi ausgebaut wird – haben auch unerwartete Folgen für die 3500-Einwohner-Gemeinde. „Wir bekommen mit 29. Oktober einen zweiten Nahversorger“, sagt Bürgermeister Christian Kolarik.