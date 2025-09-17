Google und Co. lösen Investitionen aus

Der Internetriese Google will sich, wie berichtet, im oberösterreichischen Kronstorf ansiedeln. Zudem errichtet dort derzeit auch die Drogeriekette dm ein neues Verteilerzentrum. Bürgermeister Christian Kolarik spricht über die Folgen für die kleine Gemeinde.
Schon 2008 sicherte sich Internetriese Google ein 70 Hektar großes Grundstück in Kronstorf. Nachdem jahrelang nichts passierte und das US-Unternehmen sogar 20 Hektar wieder zurückgegeben hatte, wird es nun, wie berichtet, ernst: Baupläne, vermutlich für ein Rechenzentrum, sind eingereicht, die gewerberechtliche Prüfung ist im Finale.
Zweiter Nahversorger
Auf den 20 wieder abgegebenen Hektar errichtet die Drogeriekette DM ein neues Verteilerzentrum. Die Investitionen – dazu kommt noch, dass für den neuen 220-kV-Stromring für den Zentralraum das Umspannwerk Kronstorf quasi ausgebaut wird – haben auch unerwartete Folgen für die 3500-Einwohner-Gemeinde. „Wir bekommen mit 29. Oktober einen zweiten Nahversorger“, sagt Bürgermeister Christian Kolarik.
Die unübliche Entwicklung – anderswo sperren ländlichere Lebensmittelhändler eher zu – führt der Ortschef auch auf die Ansiedelungen zurück. „Mit Zukunftsinvestitionen wie von Google und DM kann man argumentieren, dass es nicht verkehrt ist, auch andere Investitionen in der Gemeinde zu tätigen.“
DM verspricht 300 Jobs
Das DM-Verteilerzentrum soll bereits 2026 fertiggestellt werden. Laut eigenen Angaben der Drogeriekette sollen im ersten Betriebsjahr 300 Arbeitsplätze am Standort entstehen. Auch im nahegelegenen Enns betreibt DM ein Verteilerzentrum. Details zum geplanten Projekt von Google in Kronstorf sind hingegen noch völlig unklar.
