US-Schauspielerin Jolie besuchte Grenze zu Gaza

Angelina Jolie habe die Rolle der Freiwilligen und Mitarbeitenden bei der Organisation und Verteilung der Hilfsgüter gelobt, hieß es. Rafah ist der einzige Grenzübergang des Gazastreifens, der nicht direkt nach Israel führt. Im Laufe des Kriegs wurde er geschlossen. Hilfslieferungen werden zwar in Rafah abgewickelt, gelangen aber nur durch den nahe gelegenen und von Israel kontrollierten Übergang Kerem Schalom an die Bevölkerung.