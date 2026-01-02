„Bambi“ fliegt auf Tournee zu neuem Spitznamen

„Das hat mich voll überrascht, weil er immer mein Idol war. Beim Mittagessen mit ihm war ich fast nervöser als zum Beispiel beim Skifliegen“, gab Embacher mit Blick auf die ersten Treffen mit Schlierenzauer zu. Die Zusammenarbeit sei nach wie vor sehr eng, erklärte er, mittlerweile sei auch eine Freundschaft daraus entstanden. „Ich bin dankbar für alles, was er mir gibt und sagt.“ Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf hatte sich Schlierenzauer gemeldet und ihm zum gelungenen Start mit Rang sieben gratuliert. Er habe auch geschrieben, dass es dazugehört, „wenn man bei der ersten Tournee, bei der man mithalten kann, ein bisschen nervös ist“.