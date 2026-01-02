Vorteilswelt
Wechsel ist perfekt

DFB-Teamspieler verlässt BVB für Premier League

Premier League
02.01.2026 19:13
Pascal Groß (r.) verlässt den BVB.
Pascal Groß (r.) verlässt den BVB.(Bild: AFP/APA/UWE KRAFT)

Die Tinte ist trocken! Pascal Groß verlässt Borussia Dortmund und wird sich ab sofort für den Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion die Schuhe binden. 

Groß hatte aufgrund mangelnder Einsatzzeiten auf einen Abschied aus Dortmund gedrängt, Sportdirektor Sebastian Kehl kam dem Wunsch nun nach.

„Pascal ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein wichtiger Spieler für uns gewesen, der uns speziell im Endspurt der letzten Saison geholfen hat, die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen. Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft. Dem haben wir entsprochen, weil Pascal ein Top-Profi ist und bei uns mit seinem Auftreten auf und abseits des Platzes eine sehr hohe Wertschätzung und großen Respekt genießt“, erklärte der 45-Jährige.

Alte Bekannte
In Brighton unterschrieb Groß nun einen Vertrag bis 2027. Die „Seagulls“ sind für den deutschen Teamspieler kein Neuland. Bevor er 2024 zum BVB wechselte, kickte der 34-jährige Mittelfeldspieler bereits sieben Jahre für die Süd-Engländer.

„Wir sind sehr froh, dass Pascal wieder bei uns ist. Er ist ein fantastischer Spieler, den ich gut kenne und auf dessen Zusammenarbeit ich mich schon gefreut habe, als ich zum Verein kam. Die Fans von Brighton kennen seine Stärken, aber er bringt auch großartige Führungsqualitäten in die Mannschaft ein. Diese Eigenschaften, zusammen mit seiner Erfahrung und seinem Können, werden in der zweiten Saisonhälfte von großem Wert sein“, freut sich Brighton-Trainer Fabian Hürzeler über das Wiedersehen.

