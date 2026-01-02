DFB-Teamspieler verlässt BVB für Premier League

„Pascal ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein wichtiger Spieler für uns gewesen, der uns speziell im Endspurt der letzten Saison geholfen hat, die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen. Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft. Dem haben wir entsprochen, weil Pascal ein Top-Profi ist und bei uns mit seinem Auftreten auf und abseits des Platzes eine sehr hohe Wertschätzung und großen Respekt genießt“, erklärte der 45-Jährige.