Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Hamann-These

Stürzt Kane im Frühjahr tatsächlich so tief ab?

Deutsche Bundesliga
02.01.2026 18:03
Aktuell steht Harry Kane bei 19 Bundesliga-Treffern in dieser Saison.
Aktuell steht Harry Kane bei 19 Bundesliga-Treffern in dieser Saison.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Eigentlich unvorstellbar, aber Sky-Experte Didi Hamann traut Harry Kane in der restlichen Bundesliga-Saison gerade einmal sieben weitere Treffer zu. Den Tor-Rekord von Robert Lewandowski würde der Engländer damit klar verfehlen. 

0 Kommentare

In den ersten 15 Spielen der Saison netzte Kane stolze 19 Mal ein. Macht der Stürmer so weiter, würde er in den verbleibenden 19 Spielen die Marke von 41 Toren, die Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt hatte, locker überschreiten. Hamann bezweifelt jedoch, dass Kanes Torhunger anhält. „Am Ende der Saison wird er bei 26 Toren landen“, so die These des ehemaligen Bayern-Profis.

Didi Hamann glaubt nicht an einen neuen Tor-Rekord.
Didi Hamann glaubt nicht an einen neuen Tor-Rekord.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Immerhin traut der 52-Jährige seinem Ex-Klub die erfolgreiche Titelverteidigung zu. Wer die Münchner bei einer etwaigen Kane-Flaute zur Schale schießen soll, nennt Hamann allerdings nicht. Mit Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala und Co. darf sich der deutsche Rekordmeister immerhin noch auf zahlreiche Torjäger-Alternativen verlassen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
297.205 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
195.128 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.927 mal gelesen
Archivbild
Mehr Deutsche Bundesliga
Brisante Hamann-These
Stürzt Kane im Frühjahr tatsächlich so tief ab?
Familiäre Gründe
Paukenschlag! HSV-Sportvorstand Kuntz hört auf
Steht Wechsel bevor?
Topklub macht bei ÖFB-Kicker Xaver Schlager Ernst
Das kommt überraschend
„Flucht“ aus Dortmund: BVB-Kicker kurz vor Wechsel
Vertrag aufgelöst
Mega-Abfindung! Flop-Coach lässt Augsburg „bluten“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf