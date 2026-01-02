Stürzt Kane im Frühjahr tatsächlich so tief ab?

In den ersten 15 Spielen der Saison netzte Kane stolze 19 Mal ein. Macht der Stürmer so weiter, würde er in den verbleibenden 19 Spielen die Marke von 41 Toren, die Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt hatte, locker überschreiten. Hamann bezweifelt jedoch, dass Kanes Torhunger anhält. „Am Ende der Saison wird er bei 26 Toren landen“, so die These des ehemaligen Bayern-Profis.