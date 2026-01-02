Stürzt Kane im Frühjahr tatsächlich so tief ab?

Eigentlich unvorstellbar, aber Sky-Experte Didi Hamann traut Harry Kane in der restlichen Bundesliga-Saison gerade einmal sieben weitere Treffer zu. Den Tor-Rekord von Robert Lewandowski würde der Engländer damit klar verfehlen.
In den ersten 15 Spielen der Saison netzte Kane stolze 19 Mal ein. Macht der Stürmer so weiter, würde er in den verbleibenden 19 Spielen die Marke von 41 Toren, die Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt hatte, locker überschreiten. Hamann bezweifelt jedoch, dass Kanes Torhunger anhält. „Am Ende der Saison wird er bei 26 Toren landen“, so die These des ehemaligen Bayern-Profis.
Immerhin traut der 52-Jährige seinem Ex-Klub die erfolgreiche Titelverteidigung zu. Wer die Münchner bei einer etwaigen Kane-Flaute zur Schale schießen soll, nennt Hamann allerdings nicht. Mit Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala und Co. darf sich der deutsche Rekordmeister immerhin noch auf zahlreiche Torjäger-Alternativen verlassen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.