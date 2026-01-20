WM-Ort im Spitzenfeld bei Immobilien-Preisen

Preissteigerungen auch bei Eigentumswohnungen

Während Häuser in Österreichs Skigebieten in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden sind, zeigt die Analyse für eine beispielhafte 75-Quadratmeter-Wohnung in 17 Skiregionen ein sehr ähnliches Bild. Wie schon bei den Häusern liegt die Region Kitzbühel auch bei Wohnungen klar an der Spitze. Eine Bestandswohnung kostet dort 2025 im Mittel bereits 429.200 Euro, Neubauwohnungen erreichen mit durchschnittlich 693.500 Euro nochmals deutlich höhere Werte. In Kitzbühel selbst kostet die 75-Quadratmeter-Neubauwohnung allerdings 1.041.200 Euro, während man im ebenfalls zum Skigebiet Kitzbühel gehörenden Mittersill weniger als ein Drittel dafür bezahlt (305.300 Euro).