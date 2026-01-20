Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skigebiets-Vergleich

WM-Ort im Spitzenfeld bei Immobilien-Preisen

Salzburg
20.01.2026 11:00
Das Winterparadies Saalbach-Hinterglemm zieht auch immer mehr Haus-Käufer an.
Das Winterparadies Saalbach-Hinterglemm zieht auch immer mehr Haus-Käufer an.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Ranking der Immobilien-Preise in Österreichs Skigebieten hat sich Saalbach-Hinterglemm in die Hochpreisliga vorgearbeitet. Bei Neubauten wurde die Millionen-Marke gesprengt. An der Spitze steht weiter Kitzbühel.

0 Kommentare

Die akutelle Preisanalyse von Sprengnetter für ImmoScout24.at zeigt deutlich, wie stark die Preise seit 2020 gestiegen sind.

Analysiert wurden die Preise für ein beispielhaftes 125-Quadratmeter-Haus oder eine 75-Quadratmeter-Wohnung mit durchschnittlicher Ausstattung in 17 bekannten Wintersportregionen, wobei Sprengnetter sowohl Transaktionspreise als auch Angebotspreise in das Preismodell integriert.

„In allen Gebieten kam es in den vergangenen fünf Jahren zu massiven Preissprüngen sowohl bei Bestandsobjekten als auch im Neubau. Häuser oder Wohnungen in den begehrten Skiregionen kosten nun bis zu 59 Prozent mehr als noch 2020“, erläutert Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich.

Wer in Kitzbühel eine Immobilie kaufen will, blättert hohe Beträge hin.
Wer in Kitzbühel eine Immobilie kaufen will, blättert hohe Beträge hin.(Bild: Christof Birbaumer)

An der Spitze steht weiterhin das Skigebiet Kitzbühel. In der Region Kitzbühel kostet ein Bestandshaus im Jahr 2025 im Mittel bereits 995.800 Euro, ein neu gebautes Haus sogar 1.353.800 Euro. Seit 2020 entspricht das einem Plus von bis zu 43 Prozent. Das Neubau -Haus mit normaler Ausstattung direkt im Nobelskiort Kitzbühel kostet aktuell bereits 1.999.800 Euro, ähnlich teuer ist es im nahegelegenen Kirchberg in Tirol (1.834.300 Euro). Günstiger kann man ein Neubau-Haus im Salzburger Mittersill (734.800 Euro) erwerben, das ebenfalls noch zum Skigebiet Kitzbühel zählt.

Preissprung im WM-Ort Saalbach-Hinterglemm
Auch Saalbach-Hinterglemm – beliebtes Wintersportzentrum und Austragungsort der Ski-WM 2025 – hat sich klar in die Hochpreisliga vorgearbeitet. Mit durchschnittlich 786.400 Euro für Bestandshäuser und 1.061.000 Euro für Neubauten liegt die Region nur noch knapp hinter den absoluten Toplagen. Ähnlich hochpreisig präsentiert sich die Skiregion Brixental – Wilder Kaiser, wo Häuser im Bestand mittlerweile im Mittel 759.600 Euro kosten, Neubauten sogar 1.017.400 Euro.

Preissteigerungen auch bei Eigentumswohnungen
Während Häuser in Österreichs Skigebieten in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden sind, zeigt die Analyse für eine beispielhafte 75-Quadratmeter-Wohnung in 17 Skiregionen ein sehr ähnliches Bild. Wie schon bei den Häusern liegt die Region Kitzbühel auch bei Wohnungen klar an der Spitze. Eine Bestandswohnung kostet dort 2025 im Mittel bereits 429.200 Euro, Neubauwohnungen erreichen mit durchschnittlich 693.500 Euro nochmals deutlich höhere Werte. In Kitzbühel selbst kostet die 75-Quadratmeter-Neubauwohnung allerdings 1.041.200 Euro, während man im ebenfalls zum Skigebiet Kitzbühel gehörenden Mittersill weniger als ein Drittel dafür bezahlt (305.300 Euro).

Lesen Sie auch:
Die Einkommen sind gestiegen, aber die Fertigstellungszahlen sinken.
Experten warnen
So stark sollen die Wohnungspreise heuer steigen
19.01.2026
Teures Wohnen
Immobilien-Prognose: Preise in Salzburg steigen an
07.01.2026

Ebenfalls in der absoluten Topgruppe liegen Saalbach-Hinterglemm mit 387.400 Euro im Bestand und 628.100 Euro im Neubau sowie die Skiregion Brixental – Wilder Kaiser, wo Wohnungen im Mittel 311.600 Euro beziehungsweise 500.000 Euro kosten. Direkt dahinter folgen Regionen wie Zillertal Arena, Sankt Anton, Sölden und Schladming. In der Zillertal Arena liegen die Durchschnittspreise 2025 bei 308.400 Euro im Bestand und 493.200 Euro im Neubau, in Sankt Anton bei 303.000 Euro und 471.200 Euro, in Sölden bei 313.200 Euro und 471.000 Euro. Schladming erreicht 282.800 Euro im Bestand und 509.200 Euro im Neubau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf