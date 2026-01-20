Vorteilswelt
Keine Verletzten

Mit Rohren beladener Lkw rammte Obus

Chronik
20.01.2026 11:22
Lkw gegen Bus: Zum Glück gab es keine Verletzten.
Lkw gegen Bus: Zum Glück gab es keine Verletzten.(Bild: Sabine Salzmann, Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bange Momente Dienstagvormittag in Salzburg-Maxglan: Ein Lkw prallte beim Abbiegen gegen einen Obus, der zum Glück unbesetzt war. Während der Aufräumarbeiten bildete sich rasch ein Stau in beide Richtungen. 

„Gott sei Dank war niemand drin“, meinen Augenzeugen, die gerade an der Haltestelle auf einen Bus warten. Es krachte am Dienstag gegen elf Uhr im Bereich Pressezentrum: Der Lkw wollte gerade abbiegen und dürfte seinen Radius unterschätzt haben. 

Er rammte mit seiner Ladung den hinteren Bereich des Busses. Rohre bohrten sich durch die Scheibe bis zu den Sitzplätzen. „Der Bus hatte Verspätung. Es war niemand drin“, so die Erstinformation von den Einsatzkräften vor Ort.

Zerstörte Scheiben im hinteren Bereich
Zerstörte Scheiben im hinteren Bereich(Bild: Sabine Salzmann)
Lesen Sie auch:
Symbolbild
Mit 2,24 Promille
Alkolenker prallte auf der Autobahn gegen Fahrzeug
19.01.2026
In Thalgau
Vier Verletzte bei Pkw-Frontalcrash in Thalgau
19.01.2026

Während der Aufräumarbeiten war die Unfallstelle erschwert passierbar. Es kam zu einem Stau.  

