Mit Rohren beladener Lkw rammte Obus

Bange Momente Dienstagvormittag in Salzburg-Maxglan: Ein Lkw prallte beim Abbiegen gegen einen Obus, der zum Glück unbesetzt war. Während der Aufräumarbeiten bildete sich rasch ein Stau in beide Richtungen.
„Gott sei Dank war niemand drin“, meinen Augenzeugen, die gerade an der Haltestelle auf einen Bus warten. Es krachte am Dienstag gegen elf Uhr im Bereich Pressezentrum: Der Lkw wollte gerade abbiegen und dürfte seinen Radius unterschätzt haben.
Er rammte mit seiner Ladung den hinteren Bereich des Busses. Rohre bohrten sich durch die Scheibe bis zu den Sitzplätzen. „Der Bus hatte Verspätung. Es war niemand drin“, so die Erstinformation von den Einsatzkräften vor Ort.
Während der Aufräumarbeiten war die Unfallstelle erschwert passierbar. Es kam zu einem Stau.
