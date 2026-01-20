Polarlichter leuchten bis über die Alpen

Farben änderten sich ständig

Viele Leser erzählten, dass sich die Farben ständig veränderten: erst ein zarter grüner Schimmer, dann kräftige Bögen und schließlich ein leicht violettfarbener Rand. Wer den Moment festhalten wollte, hatte mit dem Smartphone oder einer Kamera beste Chancen auf spektakuläre Fotos und Videos.