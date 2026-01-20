Polarlichter leuchten bis über die Alpen

In der Nacht auf Dienstag staunten viele Österreicher nicht schlecht: Denn sogar hierzulande waren Polarlichter am Himmel zu sehen. Die „Krone“ zeigt die eindrucksvollsten Bilder der vergangenen Nacht.
Von West nach Ost meldeten mehrere Leser beeindruckende Sichtungen – grünliche Schleier, violettfarbene Bögen und Lichtvorhänge, die sich teils minutenlang zeigten. In sozialen Netzwerken tauchten zahlreiche Fotos und Videos auf – unter anderem aus Wien, dem Burgenland, Kärnten und Oberösterreich.
Intensive Lichterscheinungen
Auslöser für das seltene Himmelsspektakel war ein starker geomagnetischer Sonnensturm. Aufgrund seiner Intensität reichten die Leuchterscheinungen deutlich weiter nach Süden als üblich.
Besonders in Regionen mit klarem Himmel konnten grünliche und violettfarbene Lichtschleier mit freiem Auge beobachtet werden.
Farben änderten sich ständig
Viele Leser erzählten, dass sich die Farben ständig veränderten: erst ein zarter grüner Schimmer, dann kräftige Bögen und schließlich ein leicht violettfarbener Rand. Wer den Moment festhalten wollte, hatte mit dem Smartphone oder einer Kamera beste Chancen auf spektakuläre Fotos und Videos.
Zweithöchste Warnstufe G4
Laut der US-Atmosphärenbehörde NOAA erreichte der Sonnensturm am Abend sogar die zweithöchste Warnstufe G4. Bei dieser Stärke sind nicht nur Polarlichter möglich, sondern auch technische Auswirkungen – etwa Störungen bei Satelliten oder dem GPS-System.
Klar ist: Solche Nächte sind selten – und machen deutlich, wie dynamisch und faszinierend das Zusammenspiel mit der Sonne ist.
