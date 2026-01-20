Feuerwehr pumpte überfluteten Keller aus
20 Einsatzkräfte
Stundenlang waren Feuerwehrkräfte in Obertrum im Einsatz: Ein Keller stand komplett unter Wasser und musste ausgepumpt werden. Zu einem Wasserschaden kam es auch in Hallein.
Als die Feuerwehr am Montag am Einsatzort in der Obertrumer Mühlstraße eintraf, stand der Keller rund 1,7 Meter tief unter Wasser. Die Einsatzkräfte machten sich mit drei Tauchpumpen, einer Tragkraftspritze und mehreren Nasssaugern an die Arbeit.
Der Einsatz dauerte rund vier Stunden. 20 Florianis waren mit fünf Fahrzeugen ausgerückt.
Glimpflicher ging am vergangenen Wochenende ein ähnlicher Einsatz in Hallein aus. Die Feuerwehr rückte mit Pumpen an und trocknete das Obergeschoß eines Wohnhauses.
