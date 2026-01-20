Fensterscheibe von FPÖ-Bürgerbüro eingeschlagen
In Salzburg-Stadt
Mit meheren Steinen haben bisher Unbekannte eine Fensterscheibe des FPÖ-Bürgerbüros in der Gabelsbergerstraße in der Stadt Salzburg eingeschlagen. Der Vorfall dürfte sich in den vergangenen drei Tagen ereignet haben. Heute wurde er von FPÖ-Klubchef Paul Dürnberger bemerkt.
„Ich war unterwegs zu unserer regelmäßig stattfindenden Bürger-Sprechstunde und habe den Schaden heute gegen 14 Uhr bemerkt“, erzählt FPÖ-Klubchef Paul Dürnberger. Er habe daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet.
Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Während die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, sind Dürnberger und seine Parteikollegen sicher, dass es sich um politisch motivierte Gewalt handle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.