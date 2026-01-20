Brasilianer tanzt UTTC Salzburg auf Rang zwei

Auch für die neuerliche Führung war Teodoro verantwortlich, nachdem er Youssef Ahmed mit 3:0 bog und somit Julian Rzihauschek in einer perfekte Ausgangslage brachte. Der Youngster jubelte am Ende über einen 3:1-Erfolg gegen Lohva und setzte den Deckel drauf. „Wie der Junge das gemacht hat, ist wirklich sensationell“, lobte Windischbauer abschließend. Mit dem Sieg über Stockerau krallten sich die Mozartstädter Rang zwei im oberen Play-off.