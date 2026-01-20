Vorteilswelt
Rückstand gedreht

Brasilianer tanzt UTTC Salzburg auf Rang zwei

Salzburg
20.01.2026 09:00
Teodoro war am Montagabend nahezu unschlagbar.
Teodoro war am Montagabend nahezu unschlagbar.(Bild: UTTC Salzburg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

War das eng! Zum Auftakt der Tischtennis-Bundesliga sicherte sich der UTTC Salzburg einen 4:2-Sieg gegen Stockerau und kletterte in der Tabelle auf Rang zwei. 

Obmann Walter Windischbauer atmete am Ende ordentlich durch. „Ich bin einfach überglücklich, wie wir heute als Team aufgetreten sind und am Ende gewonnen haben“, sagte er nach dem entscheidenden Match der „Krone“. 

Teodoro avanciert zu Spieler des Abends
Der Klubchef konnte sich an diesem Abend besonders beim Brasilianer Guilherme Da Costa Teodoro bedanken. Zum Auftakt fegter der Südamerikaner Mykhailo Lohva mit 3:0 von der Platte und gewann dann auch das Doppel mit Seyed Mohammed Mousavi Taher gegen Youssef Ahmed und Khalid Assar mit 3:1. Der zwischenzeitliche 1:2-Rückstand war damit egalisiert. 

Auch für die neuerliche Führung war Teodoro verantwortlich, nachdem er Youssef Ahmed mit 3:0 bog und somit Julian Rzihauschek in einer perfekte Ausgangslage brachte. Der Youngster jubelte am Ende über einen 3:1-Erfolg gegen Lohva und setzte den Deckel drauf. „Wie der Junge das gemacht hat, ist wirklich sensationell“, lobte Windischbauer abschließend. Mit dem Sieg über Stockerau krallten sich die Mozartstädter Rang zwei im oberen Play-off. 

