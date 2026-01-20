Ex-Austrianer will Westligist wieder verlassen

Bei den Kuchlern ist man sich über die Situation bei Fonjga bewusst. „Der Herbst lief für ihn nicht perfekt. Er und auch wir haben uns mehr erwartet. Es ist ein schwieriges Thema. Wenn er ein Angebot hat, stehen wir ihm sicher nicht im Wege“, meinte Kuchl-Cheftrainer Thomas Hofer, der nur im Falle eine Abgangs im Team noch einmal am Transfermarkt tätig werden möchte.