„Passt einfach nicht!“

Ex-Austrianer will Westligist wieder verlassen

Salzburg
20.01.2026 15:00
In Kuchl bislang nicht glücklich: Gavrilo Fonjga.
In Kuchl bislang nicht glücklich: Gavrilo Fonjga.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Für Gavrilo Fonjga war es ein schwieriger Herbst bei Westligist Kuchl. Der Ex-Austrianer fand sich bei den Teufeln nie wirklich zurecht, liebäugelt jetzt sogar mit einem Wechsel. 

Mit Austria Salzburg stieg Gavrilo Fonjga im Sommer sensationell in die zweite Liga auf. Bei den Planungen für die Rückkehr ins Profigeschäft spielte der 25-Jährige dann aber keine Rolle mehr und dockte bei Westligist Kuchl an. Bei den Tennengauern läuft es für den Mittelfeldspieler aber nicht so wirklich rund.

Zitat Icon

Irgendwie passt es einfach nicht

Gavrilo FONJGA, SV Kuchl

Bild: Andreas Tröster

Eine Verletzung und eine Verkühlung zogen ihn in der Herbstsaison zusätzlich aus dem Verkehr. Von 16 möglichen Partien absolvierte er elf (1 Tor). „Irgendwie passt es einfach nicht“, sagte Fonjga im Gespräch mit der „Krone“ und bekundete seinen eindeutigen Wechselwunsch.

Zitat Icon

Wenn er ein Angebot hat, stehen wir ihm sicher nicht im Wege

Thomas HOFER, Cheftrainer SV Kuchl

Bei den Kuchlern ist man sich über die Situation bei Fonjga bewusst. „Der Herbst lief für ihn nicht perfekt. Er und auch wir haben uns mehr erwartet. Es ist ein schwieriges Thema. Wenn er ein Angebot hat, stehen wir ihm sicher nicht im Wege“, meinte Kuchl-Cheftrainer Thomas Hofer, der nur im Falle eine Abgangs im Team noch einmal am Transfermarkt tätig werden möchte.

St. Johann bastelt am Kader
Das tat Ligakonkurrent St. Johann bereits. Die Pongauer angelten sich Mittelfeldmann Kenan Kirim aus Schalchen (OÖ) und Stürmer Oliver Prenka. Kaan Coskun, Besar Hondozi und Jakob Slak verlassen den Klub aus der Westliga.

Salzburg

