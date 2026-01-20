Hunderte Kurden ziehen durch die Stadt Salzburg
Nicht angemeldete Demo
Mehrere Hundert Kurden trafen sich am Dienstagabend zu einer spontanen Demonstration beim Salzburger Hauptbahnhof. Die Veranstaltung war laut Polizei nicht angemeldet – dem Initiator droht jetzt Ungemach. . .
Knapp 500 Personen nahmen an der Spontan-Demonstration teil. Die Teilnehme wollten gegen den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa protestieren. „Stoppt das Töten von Kurd:innen“ war etwa auf einem Transparent zu lesen.
Laut Polizei verlief der Demonstration friedlich, war allerdings nicht im Vorfeld angemeldet. Man konnte den Initiator bereits ausforschen, auf ihn wartet eine Anzeige. Während der Protestveranstaltung kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.