Bergheim zahlt Mehrkosten bei der Kinderbetreuung

Noch wesentlich tiefer in die Tasche greifen müssen Eltern ab dem kommenden Jahr bei der Kinderbetreuung. Ab dann streicht die schwarz-blaue Landesregierung laut Gesetzesentwurf einen Zuschuss von salzburgweit 1,3 Millionen Euro ersatzlos. Diesen gab es bisher für Kindergarten und Kleinkindgruppen. Familien müssen 2026 mit etwa 40 Euro Mehrkosten pro Kind und Monat rechnen.