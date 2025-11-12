Budgetfresser Krankenhaus geht nun an das Land

Und er hat einen weiteren Grund zur Freude: Anfang November fiel der finale Beschluss, dass das Tauernklinikum zu einem symbolischen Betrag von einem Euro an das Land geht. Bisher musste die Stadtgemeinde als Träger für 20 Prozent der Abgänge im Spital aufkommen. Das war keine Kleinigkeit: „Nach vier Millionen Euro im Jahr 2024 sind es heuer 6 Millionen“, so der Bürgermeister. Das war selbst für die Bergstadt mit einem 45-Millionen-Euro-Budget nicht mehr zu stemmen. Wichtig war ihm beim Verkauf die Standortgarantie für beide Kliniken in Zell am See und Mittersill. Nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung ist alles auf Schiene.