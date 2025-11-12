Budgetfresser Krankenhaus geht nun an das Land

Die Pinzgauer Bezirksstadt Zell am See gibt das Tauernklinikum ab. Auch die Sanierung des Schulzentrums ist nach Diskussionen auf Schiene. Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) will im allgemeinen Spardruck überlegt Prioritäten setzen.
Goldener Herbsttag in der Pinzgauer Bezirksstadt Zell am See: „Heute zeigen wir uns von unserer besten Seite“, freut sich SPÖ-Stadtchef Andreas Wimmreuter. Da ist es zu verschmerzen, dass der Verkehr wegen einer neuerlichen Sperre des Schmittentunnels ausnahmsweise durchs Zentrum fließt. Bewährt habe sich im Sommer auch die neue Verkehrslösung in der Unterstadt, wo am Abend der Schranken hinunterging und Touristen so nicht für einen täglichen Verkehrskollaps sorgten.
Und er hat einen weiteren Grund zur Freude: Anfang November fiel der finale Beschluss, dass das Tauernklinikum zu einem symbolischen Betrag von einem Euro an das Land geht. Bisher musste die Stadtgemeinde als Träger für 20 Prozent der Abgänge im Spital aufkommen. Das war keine Kleinigkeit: „Nach vier Millionen Euro im Jahr 2024 sind es heuer 6 Millionen“, so der Bürgermeister. Das war selbst für die Bergstadt mit einem 45-Millionen-Euro-Budget nicht mehr zu stemmen. Wichtig war ihm beim Verkauf die Standortgarantie für beide Kliniken in Zell am See und Mittersill. Nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung ist alles auf Schiene.
Schulzentrum wird saniert
Grünes Licht gibt es auch für das Sanierungskonzept des Schulzentrums. Dass dort Arbeiten auf die längere Bank geschoben wurden, weil lange ein Neubau (um 45 Millionen Euro) geplant war und dann aus Kostengründen in eine Sanierung (15 Millionen Euro) geändert wurde, brachte dem Bürgermeister auch Kritik ein. Die Musikmittelschule zitterte um den Fortbestand, ebenso in der Volksschule, wo Lehrer fehlten und von eklatanten Baumängeln die Rede war. Wimmreuter: „Grobe Schäden haben wir immer sofort behoben.“ Die umfangreichen Arbeiten starten im Sommer 2026. Auch die Bürgermusik bekommt jetzt ein neues Probenlokal in Thumersbach.
Zell am See hat viele Hausaufgaben zu erledigen. „Als Bezirksstadt haben wir viel Infrastruktur hier. Die Ämter, Schulen, Sporteinrichtungen. Die Kinder aus der ganzen Region lernen bei uns schwimmen“, meint der Bürgermeister, der vor allem auch auf die Eishockey-Erfolge stolz ist.
Mit Blick auf das Budget hat er einen Wunsch: Die Bundesertragsanteile sollen fairer verteilt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.