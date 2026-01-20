Neuer Gynäkologie-Primar im Schwarzacher Spital

Norbert Maczo übernimmt Mitte Februar als neuer Primar die Gynäkologie im Schwarzacher Spital. Der gebürtige Ungar war zuletzt Chefarzt an einer bayrischen Klinik. Es gibt auch noch weitere Unterstützung. Weil im Herbst drei Ärzte die Abteilung verließen, war es zu einem Personalengpass gekommen.
Zu den Schwerpunkten des neuen Primars zählt die Schlüssellochchirurgie in den Fachgebieten Myome, Endometriose, Senkungsbeschwerden und Inkontinenzprobleme.
„Neben einer hochqualitativen ärztlichen Aus- und Weiterbildung im Haus und einer engen Zusammenarbeit mit den benachbarten Disziplinen sind mir vor allem die Zusammenarbeit und der persönliche Austausch mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten der Region wichtig“, betont Maczo, der verheiratet und Vater von drei Söhnen ist.
Drei neue Fachärztinnen für die Abteilung
Mit Mitte März verstärken außerdem drei neue Fachärztinnen das Team. „Die Verträge sind bereits unterschrieben. Eine Fachärztin beginnt im März, eine weitere folgt im April und eine dritte startet im Juli. Zudem gibt es aktuell eine weitere vielversprechende Bewerbung“, so der ärztliche Direktor Eugen Adelsmayr. „Nachdem uns ein chronischer Personalengpass im ärztlichen Bereich nun doch längere Zeit vor große Herausforderungen gestellt hat, können wir optimistisch nach vorne schauen.“ Es wurden zuletzt auch niedergelassene Gynäkologen um Hilfe gebeten.
