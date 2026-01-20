Neuer Gynäkologie-Primar im Schwarzacher Spital

Drei neue Fachärztinnen für die Abteilung

Mit Mitte März verstärken außerdem drei neue Fachärztinnen das Team. „Die Verträge sind bereits unterschrieben. Eine Fachärztin beginnt im März, eine weitere folgt im April und eine dritte startet im Juli. Zudem gibt es aktuell eine weitere vielversprechende Bewerbung“, so der ärztliche Direktor Eugen Adelsmayr. „Nachdem uns ein chronischer Personalengpass im ärztlichen Bereich nun doch längere Zeit vor große Herausforderungen gestellt hat, können wir optimistisch nach vorne schauen.“ Es wurden zuletzt auch niedergelassene Gynäkologen um Hilfe gebeten.







